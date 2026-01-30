ବେଜିଂ: ଚୀନର ରାଜଧାନୀ ବେଜିଂ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ସୂଚନା ଓ ଚୀନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଭିଡିଓ ଅନୁଯାୟୀ, ସାମରିକ ଗତିବିଧି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଚୀନ୍ର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅସ୍ଥିରତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ଗୁଇନ୍ଦା ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଆର୍ମିର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟୁନିଟକୁ ଫାଷ୍ଟ-ଲେବେଲ କମ୍ବାକ୍ଟ ରେଡିନେସ୍ ମୋଡରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥିତି ସାଧାରଣତଃ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଏହି ବିଷୟରେ ଚୀନ୍ ସରକାର କିମ୍ବା ସାମରିକ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ଚୀନରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି ?
ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ତାରିଖର ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଚୀନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଵି-ଚାର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ବେଜିଂରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ତିଆନଜିନର ଉକିଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ସାମରିକ ଯାନବାହନ ଏବଂ କନଭୟ ଗତି କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିପୁଲ୍ସ ଆର୍ମଡ୍ ପୁଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟ୍, ବିଶେଷକରି ଏଲିଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ବାଡ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ମେଟ୍ରୋ ସେବାର ସାମାନ୍ୟ ବନ୍ଦ, ସାମରିକ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରିବା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ‘ପିଏଲଏ’ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଵେବୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ଜାନୁଆରୀ ୨୪ ତାରିଖରେ, ଚୀନ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଯେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ପିଏଲଏ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ସାମରିକ ବାହିନୀ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ବେଜିଂ ଚାରିପାଖରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁରକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ, ଅସନ୍ତୋଷ କିମ୍ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନେତୃତ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେତୁ ହୋଇପାରେ। କିଛି ବିଶ୍ଳେଷକ ଏହାକୁ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ସେନାର ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡିଛନ୍ତି।