ବେଜିଂ : ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଏବେ ଆମେରିକା ରୁଷର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଉପରେ ତାରିଫ ବସାଇ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି । ବିଶେଷକରି ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା ସର୍ବାଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି । ଆମେରିକାର ଏପରି ଦାଦାଗିରି ଭାରତ, ରୁଷ ଓ ଚୀନକୁ ଏକାଠି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି । ଏହାର ଝଲକ ଆସନ୍ତା ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (ଏସସିଓ) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଖୋଦ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (ଏସସିଓ) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଲାଗି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଚୀନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣର ଏକତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ, ଯାହା ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱ କ୍ରମକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରିବ। ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆନଜିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ୨୦୦୧ରେ ଏସସିଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଦାବି କରିଥିଲେ। ସଂଗଠନକୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରୁଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏସସିଓ ମୂଳତଃ ଛଅଟି ୟୁରେସିଆନ୍ ଦେଶର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ୧୬ଟି ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାର ପରିସର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀଠାରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି।