ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ୨୦୨୫ ବର୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଶାସକ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି(ଆପ୍) ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛି। ବିଜେପି ନେତା ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

କେଜ୍ରିୱାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନମାଧ୍ୟମରେ ଘେରିଥିବା ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଆପ୍ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଏତେ ଦୂଷିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ, ଫେଣଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପ୍‌ର ପାପ ଧୋଇ ଧୋଇ ଯମୁନା ପାଣି କଳା ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି।

କେଜ୍ରିୱାଲ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ୧୦ ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଛି। ୨୦୨୫ପାଇଁ କେବଳ ୧୦ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଯମୁନା ସଫା ହୋଇଛି କି? ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯମୁନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫା ହୋଇନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କହିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ (ଏକ୍ୟୁଆଇ) ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି।

Former Union Minister Shri @ianuragthakur is releasing Delhi BJP Charge Sheet (Aarop Patra) against Arvind Kejriwal Government in the presence of State President Shri @Virend_Sachdeva & LOP Shri @Gupta_vijender. https://t.co/ANOfJwdnVV