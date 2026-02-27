ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଚାରିଦିନିଆ ସିଂଗାପୁର ଓ ଜାପନ ଗସ୍ତ ସାରି ଆଜି ସକାଳ ୪ଟାରେ ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିଜ ବାସଭବନକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି, ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟି ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଅନେକ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଗସ୍ତରେ ୧.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏମଓୟୁ ସ୍ଵାକ୍ଷର ହେବା ସହ ୨.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ବାରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ୫ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ନା କେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି।
ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଗସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ହୁଏ, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତି। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇଁ ବିଦେଶ ପଠାନ୍ତି, ତେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହନ କରନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ନିବେଶ ଆଣିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ଗସ୍ତର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ବହନ କରିବେ।