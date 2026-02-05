ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଚାଇନିଜ୍ ମାଞ୍ଜା ଦ୍ୱାରା ଘଟୁଥିବା ମାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ଉପରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ହତ୍ୟା ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଗଳା କଟି ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚଢଉ କରିବା ଓ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଫେବ୍ରୁଆରି ୪ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଏକ ଔଷଧ କମ୍ପାନିର ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ମେଡିକାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମହମ୍ମଦ ସୋଏବ୍ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟରରେ ଦୁବଗାର ସୀତେ ବିହାର କଲୋନିର ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାଇଦରଗଞ୍ଜ ଛକରୁ ତାଲକାଟୋରା ମିଲ୍ସ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଏକ ଚାଇନିଜ୍ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ସୋଏବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ କ୍ରୋଧିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଯୋଗୁ ସୋଏବଙ୍କ ବେକରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା । ବେକରୁ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ସହିତ ସେ ସ୍କୁଟରରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସୋଏବ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ଛୋଟ ଝିଅ ଓ ବୃଦ୍ଧା ମା ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ନିଷିଦ୍ଧ ସୂତାର ବ୍ୟାପକ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ
ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଇନିଜ୍ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଉ ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ହତ୍ୟା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏପରି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ। ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଇନିଜ୍ ସୂତା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ବଜାରରେ କିପରି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି? ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପରି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯିବ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ
ରାଜ୍ୟ ସାରା ଚଢଉ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପୁଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ ଓ ଚଢଉ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଇନିଜ୍ ସୂତାର ବିକ୍ରୟ, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଯୋଗାଣରେ ଜଡିତ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ନିୟମିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷେଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତା କେଉଁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଏବେ କାମ କରୁଛି।
ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ
ଜାତୀୟ ସବୁଜ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ (ଏନଜିଟି)ଓ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଚାଇନିଜ୍ (ସିନ୍ଥେଟିକ୍/ନାଇଲନ୍) ମାଞ୍ଜାର ବିକ୍ରୟକୁ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଆଇନଗତ ଭାବରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମାଞ୍ଜା ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ୧୯୮୬ ଅନୁଯାୟୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୧ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (ବିଏନ୍ଏସ୍)ର ଧାରା ୧୮୮ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁରତା ନିବାରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନର ମଧ୍ୟ ନିୟମ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ ବରଂ ଜନସଚେତନତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଞ୍ଜାର ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ଯେପରି ନପକାଯିବ ସେନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।