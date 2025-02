ପ୍ରୟାଗରାଜ: ଝାଡୁ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ମହାକୁମ୍ଭ ସରିବା ପରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଘାଟରେ ଝାଡୁ ଧରି ସଫେଇ କଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ । ନିଜ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସହ ଅରେଲ ଘାଟରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଘାଟ ସଫା କରିବା ସହ ପାଣିରେ ପଡିଥିବା ଅଳିଆ ଏବଂ କପଡା ସବୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ମହାକୁମ୍ଭ ପରେ ନଦୀ ଏବଂ ଘାଟର ସଫେଇକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଏବଂ ମହାକୁମ୍ଭ ସଫଳତା ପଛରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ତ୍ୟାଗ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ ଭାରତରେ ନୂଆ ୟୁପିର ପ୍ରେରଣା ମହାକୁମ୍ଭ ଦେଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath, Deputy CMs Brajesh Pathak, KP Maurya and other ministers of the cabinet participated in a cleanliness drive at Arail Ghat in Prayagraj. pic.twitter.com/VtvlJaemQc