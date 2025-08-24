ଗୋରଖପୁର : ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସରେ କେବଳ ସେହି ଜାତି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ବଳିଦାନକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ କରିଥାନ୍ତି। ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶିଖ ଗୁରୁମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବଳିଦାନ ଏବେ ବି ଦେଶର ଆତ୍ମାରେ ଜୀବିତ ଅଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ରବିବାର ଗୋରଖପୁରର ପାଡଲେଗଞ୍ଜରେ ଥିବା ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଗୁରୁ ସିଂହ ସଭାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ଭବନର ନୂତନ ରୂପ ଏବଂ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ବିସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଗୁରୁଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିବର ୪୨୧ତମ ପ୍ରକାଶ ପର୍ବରେ ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁବାଣୀ ଶୁଣି ସଙ୍ଗତରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁଦ୍ୱାରା କମିଟି ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତୀକ, ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ଶାଲ ପିନ୍ଧାଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା।
ଯୋଗୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିଖ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ଗୁରୁ ନାନକଦେବଜୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, ଶିଖ ଗୁରୁମାନେ ଆଗକୁ ଆସି ନିଜର ବଳିଦାନ ଦେଇ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
