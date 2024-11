ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ୯ ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ୯ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୬ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଏଥି ସହ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି (ଏସପି) ଦୁଇଟି ଆସନରେ ଏବଂ ବିଜେପିର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଦଳ (ଆରଏଲଡି) ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି।

ରାଜ୍ୟର ଗାଜିଆବାଦ, ଖୈର, କରହଲ, ସିସାମାଉ, ଫୁଲପୁର, କାଟେହରୀ, ମଜୱାନ୍, କୁନଦରକି ଏବଂ ମିରାପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଜିଆବାଦ, ଖୈର, ଫୁଲପୁର, କାଟେହରୀ, ମଜୱାନ ଏବଂ କୁନ୍ଦରକି ଆସନରେ ବିଜେପି ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଏଥି ସହ କରହଲ ଏବଂ ସିସାମାଉ ଆସନରେ ଏସପି ଅଗ୍ରଣୀ ଥିବାବେଳେ ମୀରାପୁର ଆସନରେ ଆରଏଲଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଛନ୍ତି।

ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ କୁନ୍ଦରକି ଆସନରୁ ଏସପିର ମୁସଲମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାଜି ରିଜୱାନ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହାଜି ରିଜୱାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଜେପି ଟାମ୍ପରିଂ କରିଛି।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମହାୟୁତିର ବିଜୟ ପରେ ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା!

ହାଜି ରିଜୱାନ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧରେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅସୁରକ୍ଷିତତାର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

#WATCH | Etawah: On UP Assembly by-elections, SP MP Dimple Yadav says, "I would like to thank everyone who voted despite the tough situation in which the by-elections were held...I think we can still win 4 seats."



On Maharashtra and Jharkhand polls, she says, "Results in… pic.twitter.com/5AAZYBhJfm