କେଓଟି: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସୋମବାର ବିହାରରେ ମହାମେଣ୍ଟକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଆର୍ଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଓ ସପା ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ ‘ମନ୍ଦ କୁହ ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ଶୁଣ ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ଦେଖ ନାହିଁ’ର ପ୍ରତୀକ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିହାରରେ ଘଟିଥିବା ବିକାଶର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ, ବଧିର ଓ ମୂକ ଅଟନ୍ତି।
ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯେପରି ତିନୋଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା, ଆଜି ମହାମେଣ୍ଟ ପପୁ, ତପୁ ଓ ଅପୁ (ରାହୁଲ, ତେଜସ୍ୱୀ ଓ ଅଖିଳେଶ) ନାମରେ ତିନୋଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଆଣିଛି। ପପୁ ସତ କିମ୍ବା କିଛି ଭଲ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ତପୁ କୌଣସି ସତ୍ୟ ଦେଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅପୁ ସତ୍ୟ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମହାମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଯୋଗୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଲୋକମାନେ ଏନ୍ଡିଏ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବିକାଶକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟାହତ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତି ଆଧାରରେ ବିଭାଜନ କରନ୍ତି, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରନ୍ତି। ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଓ ମା ଜାନକୀଙ୍କ ବିରୋଧୀ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଓ ମା’ ଜାନକୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଛୁ।
Yogi's sarcasm towards: ରାହୁଲ, ତେଜସ୍ୱୀ ଓ ଅଖିଳେଶଙ୍କୁ ଯୋଗୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷ ପପୁ-ତପୁ-ଅପୁ
