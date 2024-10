ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ପିଟିସନର ସୋମବାର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରୁ ସମାଜବାଦ ତଥା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଭଳି ଶବ୍ଦ ହଟାଇବାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ପିଟିସନ୍ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କୋର୍ଟ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ସମ୍ବିଧାନର ଗଠନର ଏକ ମୌଳିକ ଅଂଶ। ଏଭଳି ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇସାରିଛି। ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ପି.ଭି ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚରେ ଆଇନଜୀବୀ ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଜୈନ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଗଠନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ ହେଉ ଏହା ଆପଣ ଚାହୁଁ ନାହାଁନ୍ତି କି ବୋଲି ଶୀର୍ଷକୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ।

ଆଇନଜୀବୀ କୋର୍ଟରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ କେବଳ ଏହି ସଂଶୋଧନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଭାରତ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ। ଆଇନଜୀବୀ କହିଥିଲେ ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସମାଜବାଦ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବାରଣ କରିବ। ଜଷ୍ଟିସ ଖାନ୍ନା ଜୈନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇପାରିବ କି? ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନଜୀବୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ଉପାଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଡି ଭାନୁମତୀର ପେଡ଼ି ଖୋଲାଯାଇଥିବା ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରହିଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇ କିଛି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ଭାବରେ ନଭେମ୍ବର ୧୮ କୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି।

#SupremeCourt to shortly hear PIL by BJP leader and former Union Minister Subramanian Swamy seeking deletion of the terms "socialist" and "secular" from Preamble to the Indian Constitution pic.twitter.com/1WBWxcRLBB