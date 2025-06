ୱାଶିଂଟନ: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଆମେରିକା ଇରାନର ତିନୋଟି ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଆମେରିକା ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛ, ଆମେ ଏହାକୁ ଶେଷ କରିବୁ।

ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଇରାନର ତିନୋଟି ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନ, ଫୋର୍ଡୋ, ନାଟାଞ୍ଜ ଏବଂ ଇସଫାହାନ ଉପରେ ଆମର ସଫଳ ଆକ୍ରମଣ ସମାପ୍ତ କରିଛୁ। ସମସ୍ତ ବିମାନ ଏବେ ଇରାନର ଆକାଶ ସୀମା ବାହାରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ଥାନ, ଫୋର୍ଡୋରେ ବୋମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେଲୋଡ୍ ପକାଯାଇଛି।

ଇରାନର ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆମେରିକୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେ ଇରାନ ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକୀୟ ଆକ୍ରମଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୀମିତ କରିବା। ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ଶାନ୍ତି ପଥରେ ଆସିବା ଉଚିତ୍। ଯଦି ଏପରି ନ କରେ, ତେବେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ।

#WATCH | "I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight... Hopefully, we will no longer need their services and this capacity. I hope that so", says US President Trump after the US strikes Iran's three nuclear facilities amid the… pic.twitter.com/FVTycpLhgO