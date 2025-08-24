ପାଟନା: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିହାରରେ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆରଜେଡିର ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୪ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆରାରିଆ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ, ସେ ଏକ ବାଇକ୍ ଚଲାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭାଙ୍ଗି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ବୁଲେଟ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବିହାର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବସିଛନ୍ତି। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ବୁଲେଟ୍ ଚଲାଇ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଜଣେ ଯୁବକ ସୁଯୋଗ ପାଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
भाई ने तो मोहब्बत की दुकान का सिर्फ़ उद्घाटन ही तो किया है।— Thakur Saurabh Singh (@Saurabh737475) August 24, 2025
मुहब्बत की दुकान खोलने वाले ब्रांड एंबेसेडर पप्पू राहुल गांधी को बिहार का एक युवक मोहब्बत का पैगाम ही तो देकर जा रहा था!!
पता नहीं क्यों राहुल गांधी के बॉडीगार्ड उसे मार रहे हैं?? 😕 pic.twitter.com/oCj48hgj1t
ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଉଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଉ ଥିବାର ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରବିବାର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରାରିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଠାରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସୋମବାର ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରବିବାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଏବଂ ଏଥିରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ମୁକେଶ ସାହାନୀ, ସିପିଆଇ(ଏମ୍ଏଲ୍) ନେତା ଦୀପଙ୍କର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ପୂର୍ଣ୍ଣିଆରୁ ଆରାରିଆ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ବୁଲେଟ୍ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବାହାରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରାଜେଶ ରାମ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବସିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ଢାବାରେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ସେ ଅଟକି ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି।
