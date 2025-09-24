ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୨ରୁ ରୁଷ୍ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ରୁଷ୍ ସେନାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଏମ୍ଇଏ) ଓ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ଯାହା ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି ଓ ଅର୍ଥର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭାରତ ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶରୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରୁଷ୍ ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉଧମ ସିଂହ ନଗରର ଜଣେ ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରୁଷ୍ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରୁଷ୍ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସିତାରଗଞ୍ଜର କୁଶମୋଥ ଗ୍ରାମର ରାକେଶ କୁମାର ଛାତ୍ର ଭିସାରେ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖରେ ରୁଷ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ। ରାକେଶଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଦୀପୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ ତାରିଖରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ରାକେଶ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ରୁଷ୍ ସେନାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଯିବ। ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ରହିଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ, ପରିବାର ରାକେଶଙ୍କ ରୁଷୀୟ ସାମରିକ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଏକ ଫଟୋ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚିନ୍ତିତ କରିଥିଲା। ରାକେଶଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଆଶାରେ ପରିବାର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମସ୍କୋସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ, ରାକେଶ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫୋନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଏଥର ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରୁଷୀୟ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି। ଭୟଭୀତ ଓ ଦୁଃଖିତ ଶବ୍ଦରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦସ୍ତାବିଜ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଇମେଲଗୁଡିକ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଡନବାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ତାଲିମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି।
ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାର ଅତି କମ୍ରେ ୨୦ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ରୁଷ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୁଷ୍ ସେନାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ରୁଷ୍ ସେନାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଉଭୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମସ୍କୋରେ ରୁଷ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଓ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।