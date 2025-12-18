ଢାକା : ବାଂଲାଦେଶରେ ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରି ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତାପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିକାଳୀନ ୟୁନୁସ ସରକାର ଏକ ଅଜବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବ । ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିପାରିବେ । କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ବି ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇପାରିବେ ।
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜରୁରୀ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ, ନିର୍ବାଚନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ଏ ଏପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ୟୁନୁସ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ’ଣ?
ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଗରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସରକାର ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗରେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯାହାଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଗୃହ ବ୍ୟାପାର ପରାମର୍ଶଦାତା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ମହମ୍ମଦ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆଲମ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ହେପାଜତରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ।
