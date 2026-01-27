ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶରେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିକାଳୀନ ସରକାର ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଶେଖ ହସିନା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଦାଲତରେ ମାମଲା ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଅନେକ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପାଇଁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ବାଂଲାଦେଶ (ୟୁଏନ୍ବି) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିକାଳୀନ ସରକାର ଜୁଲାଇ ବିଦ୍ରୋହ (ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ) ଅଧ୍ୟାଦେଶ, ୨୦୨୬ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜୁଲାଇ ବିଦ୍ରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରବିବାର ରାତିରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ୟୁଏନ୍ବି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବିଦ୍ରୋହ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଆପରାଧିକ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ନୂତନ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି।
ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସମେତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ଦଣ୍ଡବିଧାନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇସଲାମବାଦୀ ଓ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ଶାସନ ନରମ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବାଂଲାଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ବିଧାନରୁ କୌଣସି ସମର୍ଥନ ପାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଦେଶର ନମନୀୟ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେତୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଏକ ଆଇନଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।