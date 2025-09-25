ଢାକା : ବାଂଲାଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ଗୁରୁବାର ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କାରଣ ସେମାନେ ଗତବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗ ସଂଘ (ସାର୍କ)କୁ ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବାଂଲାଦେଶ ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଏକ ସେତୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ (ଭାରତକୁ ଇସାରା)ର ରାଜନୀତିରେ ଫିଟ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ସାର୍କ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।
ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ଢାକାର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ରହିଛି କାରଣ ଭାରତ ଗତବର୍ଷ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲା, ଯାହା ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ହଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର କାରଣ।"
ସେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଉପରେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳପଥରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଭାରତର ସଂପର୍କ ନାହିଁ ।