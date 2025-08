ଢାକା ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଶାସନର ପତନର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅଗଷ୍ଟ ୮ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ, ବାଂଲାଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ, ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ତ୍ରୟୋଦଶ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହା ବାଂଲାଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ।

ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ୟୁନୁସ୍ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ୬ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ,ୟୁନୁସ୍ ଜୁଲାଇ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

ୟୁନୁସ୍ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ, ଲୋକମାନେ ଏକ ସଫଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ୍। ୟୁନୁସ୍ କହିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂତନ ବାଂଲାଦେଶ ଗଠନରେ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ।

