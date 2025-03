କିଭ୍: ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ନୂତନ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଲଢ଼ାଯାଉଛି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡ୍ରୋନ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଡ୍ରୋନର ଏକ ବିଶାଳ ସେନା ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଯାହା ରୁଷଆ ପାଇଁ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ଏହି ରଣନୀତି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି।

ନିକଟରେ, ଜେଲେନସ୍କି ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପୋକରୋଭସ୍କର କମାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ 'ଡ୍ରୋନ ଲାଇନ୍'ର କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସେନାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାନବହୀନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏକୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜେଲେନସ୍କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡ୍ରୋନ୍ ୟୁନିଟ୍ କୁର୍ସ୍କ ଏବଂ ଡୋନେଟସ୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନ୍ କରିଛି।

ୟୁକ୍ରେନ ଏବେ ଡ୍ରୋନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ତାର ସାମରିକ ରଣନୀତିର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ କରୁଛି। ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବହାର କରି, ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସେନା କେବଳ ରୁଷିଆ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଜର କବଜାକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରୁଛି। ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ସେନା କୁର୍ସ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଡୋନେଟସ୍କରେ ଡ୍ରୋନ ୟୁନିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇଛି, ଯାହା ରୁଷିଆକୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି।

ଏହି ବୈଠକରେ ଅନେକ କମାଣ୍ଡର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ଏହି ଅପରେସନଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ୟୁକ୍ରେନକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସାମରିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଥିବା ଆମେରିକା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନୂତନ ଡ୍ରୋନ ରଣନୀତି ପଛରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାମରିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।

