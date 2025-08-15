ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଆଲାସ୍କାର ଏକ ଏୟାରବେସରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନଜର ରଖିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ରୁଷ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ପୂର୍ବରୁ ଜେଲେନ୍ସକି ‘ଏକ୍ସ’ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲାସ୍କାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ଆମର ସବୁକିଛି ବାଜି ଲାଗିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ୟୁରୋପୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧର ଦିଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିବରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ରୁଷ ସେନାର ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତିହତ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଆମେ ଆମର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଗତ ବାସ୍ତବତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଉଛୁ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ ରୁଷ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । ତେବେ ସେ ଆମେରିକା ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।