କିବ୍ : ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଉପରେ କଠୋର ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଜେଲେନସ୍କି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଏବେ ବି ରୁଷଠାରୁ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ରୁଷ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆମେରିକା ରୁଷ ଉପରେ ଆହୁରି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜେଲେନସ୍କି ଭାରତ ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଆଲୋଚନାରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନକାରୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।