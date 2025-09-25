କିବ୍ : ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଛାଡିଦେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏହା ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଜେଲେନ୍ସକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି।
ଜେଲେନ୍ସକି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ମୋ ଦେଶ ସେବା କରିଛି, ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି।" ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ପୂର୍ବତନ କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଚିଫ୍, ଭାଲେରି ଜାଲୁଝନିଙ୍କ ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ତଥାପି, ନିର୍ବାଚନରେ ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୫% ଜାଲୁଝନିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୫% ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।