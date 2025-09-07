କିଭ୍/ମସ୍କୋ:ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କୋଠାରେ ରବିବାର ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। ଏହା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କୋଠାର ଛାତରୁ ଧୂଆଁ ଉଠିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କୋଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଭୟ ରହିଛି। ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସମେତ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
କିଭ୍ରେ ରୁଷିଆ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଅନେକ ଆବାସିକ କୋଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। କିଭ୍ର ମେୟର ଭିଟାଲି କ୍ଲିଟ୍ସକୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସହର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଟାର୍ଗେଟ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।ତା’ପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ରୁଷିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାରୁ ଏଡ଼ାଇ ଆସିଥିଲା। ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ରୁଷିଆ ଏବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ରବିବାର ଦିନ, ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କିଭ୍ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି। ଏବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାର ଆଶା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଡାର୍ନିଟସ୍କିରେ ଏକ ଆବାସିକ କୋଠାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କିଭ୍ର ପଶ୍ଚିମ ସ୍ୱିଆଟୋସିନ୍ସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ନଅ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି।
ମେୟର ଭିଟାଲି ମାଲେଟସ୍କି କହିଛନ୍ତି, ୟୁକ୍ରେନର କ୍ରେମେନଚୁକ୍ ସହରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସାମରିକ ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଓଲେକଜାଣ୍ଡର ଭିଲକୁଲ୍ କହିଛନ୍ତି, ରୁଷିଆ କ୍ରିଭି ରିହରେ ପରିବହନ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ୟୁକ୍ରେନର ଓଡେସାରେ ଆବାସିକ କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ରୁଷିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଜାଣିଶୁଣି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ହଜାର ହଜାର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପୋଲାଣ୍ଡ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ କହିଛି ଯେ, ପଶ୍ଚିମ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣର ବିପଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିମାନକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଛୁ।
Russia | Ukraine | vladimir-putin | volodymyr-zelensky