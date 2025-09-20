ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଆସାମୀ ଗାୟକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜୁବିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଅନଲାଇନରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି।
ଭିଡିଓରେ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କ୍ଲିପରେ, ଗାୟକଙ୍କୁ ଏକ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ସଜାଡ଼ି ପହଁରା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁପଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଶନିବାର ଦିନ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଥିବା ଗର୍ଗ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏକ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ୍ ଜରିଆରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ଜୁବୀନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ମର୍ମାହତ। ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖାଯିବ।"
ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଆସାମ ତାର ପ୍ରିୟ ପୁଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେଙ୍କୁ ହରାଇଲା। ଜୁବିନ ଆସାମ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ଯିବାର ବୟସ ନଥିଲା।"