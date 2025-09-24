ଗୁଆହାଟୀ: ଆସାମର କିଂବଦନ୍ତି ଗାୟକ ଜୁବିନ୍ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ଶେଷ ରୀତିନୀତି ଓ ଶବଦାହ ସୋନାପୁରର କାମରକୁଚି ଗ୍ରାମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆସାମ ପୁଲିସ ରାଜପଥରେ ଶବାଧାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ନେଇଯିବା ସହ ତୋପ ସଲାମି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହି ମାର୍ଗକୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମେଘାଳୟ ସମେତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ମଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ଓ ପାନକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା।
ମଙ୍ଗଳବାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକ କାମରକୁଚିରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଗାୟକଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଅଗ୍ନିରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକ ଅର୍ଜୁନ ଭୋଗେଶ୍ୱର ବରୁଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ଆସାମର ପ୍ରିୟ ଗାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଚାରିଟି କୁକୁର ଇକୋ, ଦିୟା, ରାମ୍ବୋ ଓ ମାୟା ସୋମବାର ଗୁଆହାଟୀର ସରୁସଜାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କୁ ଶେଷ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଜୁବିନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଓ ପରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ନିଆଯିବା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତା ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୫ କିଲୋମିଟର ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଗାୟକଙ୍କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୌହାଟୀ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ୍ (ଜିଏମ୍ସିଏଚ୍)ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଛି। ଜୁବିନ୍ ଗର୍ଗଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଅଧିକାଂଶ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଏକ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗର୍ଗଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସିଙ୍ଗାପୁର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୁଡ଼ିଯିବାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଆସାମ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି।
ଜୁବିନ୍ ଗର୍ଗ, କେବଳ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୧୮ରେ ପେଟା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନଭେମ୍ବର ୧୮, ୧୯୭୨ରେ ମେଘାଳୟର ତୁରାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜୁବିନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଦକ, ଯିଏ ଢୋଲ, ଗିଟାର ଓ କିବୋର୍ଡରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଲବମ୍ ‘ଅନାମିକା’ (୧୯୯୨) ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆସାମୀ ଗୀତ ‘ମାୟାବିନୀ’ ତାଙ୍କୁ ଆସାମ ସଙ୍ଗୀତ ତାରକାରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ଅହମିୟା, ହିନ୍ଦୀ ଓ ବଙ୍ଗଳା ସମେତ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଭାଷାରେ ୩୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥିବାବେଳେ ଜୁବିନ୍ ୨୦୦୬ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର ଟ୍ରାକ୍ ‘ୟା ଅଲି’ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ କ୍ରିଶ ୩ (୨୦୧୩)ର ‘ଦିଲ୍ ତୁ ହି ବତା’ ଏବଂ ପ୍ୟାର୍ କେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ (୨୦୦୬)ର ‘ଜାନେ କ୍ୟା ଚାହେ ମନ’ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ।