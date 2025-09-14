ବରଗଡ଼: ଆଜି ଅମ୍ବାଭୋନା ତହସିଲ ନିକଟରେ ଅମ୍ବାଭୋନା ପୁଲିସ ଓ ଅମ୍ବାଭୋନା ତହସିଲଦାର ତଥା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇଟି ମୋଟର ସାଇକଲରୁ ୧୦ କେଜି ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ଅମ୍ବାଭୋନା ପୁଲିସ।
ମେଘ ସାହୁ (୩୬) ଓ ସୁଚିତା ତାଣ୍ଡି (୪୨) ବରଗଡ଼ ପଟୁ ରାଇଗଡ଼ (ଛତିଶଗଡ଼) କୁ ୧୦ କେଜି ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ୍ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜବତ କରି ଅମ୍ବାଭୋନା ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
