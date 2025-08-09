ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋଚିଂ ଜଗତରେ ଖାନ ସାରଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ଅଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଖାନ ସାରଙ୍କର କୋଚିଂର ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ | କେମିତି ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜର କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଆଜି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ ସାଜିଛନ୍ତି, ତାହା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ | ତେବେ ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରେମର ପର୍ବ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଖାନ ସାର ବା କେମିତି ବାଦ ପଡନ୍ତେ? ଆଜି ପାଟନାର ଏସକେ ମେମୋରିଆଲ୍ ହଲ୍ରେ ସେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରୀ ଖାନ ସାରଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଖାନ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏତେ ଭଉଣୀ ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଝିଅମାନେ ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି।
ଆଜି, ମୋର କୌଣସି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସାର ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ | ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ମୁଁ ମୋର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ | ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ରାକ୍ଷୀ ସେମାନେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି | ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ୧୫୬ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ ଖାନ ସାର୍ କହିଥିଲେ, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଝିଅମାନେ ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଆମ ଭାରତର ଗର୍ବ। ଆମକୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ ମିଳିଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଝିଅ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି।"
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୧୫୬ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଖାନ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ମାନିଥାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ।