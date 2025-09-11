ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟବିତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଦର ବଢିବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି | ବିଶେଷ କରି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ନିବେଶର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ, ହୀରା ଏବଂ ରତ୍ନପଥର ଅଳଙ୍କାରରେ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାକୁ ଅଳଙ୍କାର ବଜାରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥିରେ କ'ଣ ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏଥିରୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରାୟ ୭୫% ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ଏବଂ ବାକି ୨୫% ମିଶ୍ରିତ ଧାତୁ ଯେପରିକି ତମ୍ବା, ରୂପା ଏବଂ ଦସ୍ତାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ।
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁନା ଅଧିକ କଠିନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ବହୁତ ନରମ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ବଙ୍କା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ସୁନା ନିବେଶ ପାଇଁ ଭଲ। ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରେ ତିଆରି ଅଳଙ୍କାର ଯେମିତିକି କାନଫୁଲ, ହାର, କଙ୍କଣ, ମୁଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର କିଣିପାରିବେ । ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା କମ ମହଙ୍ଗା ହେବା ସହିତ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଗଠନାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପିନ୍ଧାଯାଉଥିବା ହାର, କାନଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ ରହିଥାଏ।
ଏହା ସହିତ, ଯେତେବେଳେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ଥାଏ, ଯେପରିକି ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୧୨,୪୪୦ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି, ସେତେବେଳେ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ବଜେଟ୍ ବିକଳ୍ପ।