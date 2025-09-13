ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଦୁଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (BNS) ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ଆଇନର ଧାରା ୩୧୮ (୪), ୩୩୬ (୨) (୩), ୩୪୦ (୨) ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲା କେବଳ ଅବୈଧ ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଜାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରାକେଟକୁ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ନେଇ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ନେପାଳୀ ନାଗରିକ କୃଷ୍ଣ ମାର୍ପାନ ତମାଙ୍ଗ ଏବଂ ୬୭ ବର୍ଷୀୟ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ନିରଞ୍ଜନ ନାଥ ସୁବଳ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ । ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋଲକାତାରୁ ନକଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଲୋକମାନେ ନକଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ପାସପୋର୍ଟ ତିଆରି କରି ଅନେକ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ନାଥ ମସ୍କଟ (ଓମାନ) ରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ଇମିଗ୍ରେସନ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ଅନେକ ଅସଙ୍ଗତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ସେ ଠକେଇ କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କୃଷ୍ଣ ମାର୍ପନ ତମାଙ୍ଗ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଚେକ୍-ଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ।
ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଏବେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ଯୋଗାଇଥିଲା ତାହା ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପୋଲିସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କୋଲକାତାରୁ ପାସପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିଚୟପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।