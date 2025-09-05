ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ/ଲହୁଣିପଡ଼ା: ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଙ୍କଡିହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା ଓ ଚାନ୍ଦିପୋଷ ଥାନା ଦର୍ଜିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୁଧୁନି ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସାପକାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଚୁମାନି ଓରାମ(୩୫)। ବୁଧବାର ରାତିରେ ସପରିବାର ଭୂଇଁରେ ଶୋଇଥିବାବେଳେ ଏକ ସାପ ଚୁମାନିଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଜାଣି ପରିବାରଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାତିରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେବେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟାରେ ଚୁମାନିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ପୁଲିସ ଶବ ବ୍ୟବଛେଦ କରାଇ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଏ ନେଇ ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁକରି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
