ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଫାରୁଖାବାଦରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା |
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ସାତାନପୁର ମଣ୍ଡି ରୋଡର କଟିଆର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ସନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୩ଟା ସମୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଥିବା କୋଠାଟି ଥରି ଉଠିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଜୋରରେ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ବାଇକଗୁଡିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ କ୍ଲାସରୁମର ସିଲିଂ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା | ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଆକାଶ ସକ୍ସେନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଅନ୍ୟ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଆକାଶ କଶ୍ୟପ ଏବଂ ୧୧ ବର୍ଷୀୟ ରିଦମ ଯାଦବଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। କାନପୁର ନେବା ସମୟରେ କମଲଗଞ୍ଜ ନିକଟରେ ଆକାଶ କଶ୍ୟପଙ୍କରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁମାର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଆରତୀ ସିଂହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଂଚି ଆହତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବାବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବାରୁଦର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା। କଣ ପାଇଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ତାହାର କାରଣ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।