ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବୁଧବାର ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଉଧମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବସନ୍ତଗଡ଼ର ସୁଦୂର ଜୋଫର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୦ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଅପରେସନ ପରେ ଜୈସ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସଂଗଠନର ଦୁଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଜୈସ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡର ଅବୁ ମାଭିଆ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯିଏକି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏକାଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା।
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ ଓ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ସହଯୋଗରେ ସେନା ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ‘କିୟା’ ନାମରେ ଏହି ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଗୁଆ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆକ୍ରମଣକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ବାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗୁମ୍ଫା ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ମିଳିଥିଲା।
ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଗୁଳିଗୋଳା ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଏମ୍୪ କାର୍ବାଇନ୍, ଗୋଟିଏ ଏକେ ଆସଲ୍ଟ ରାଇଫଲ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଗୁଳିଗୋଳା ରହିଛି। ମିଳିତ ଅପରେସନରେ କାଉଣ୍ଟର-ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ଡେଲ୍ଟା ସୈନ୍ୟ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ନାଇଟ୍ କର୍ପସ୍ କର୍ମଚାରୀ, ପୁଲିସ ଓ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଯେପରି ଖସିଯାଇ ନ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା।