ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗାଜା ଯୋଜନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପରଠାରୁ ନିଜ ଦେଶରେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୌଳବାଦୀ ସଂଗଠନ ତେହେରିକ୍-ଏ-ଲାବୈକ୍ (TLP) ଇସଲାମାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସଂଗଠନର କର୍ମୀମାନେ ମୁରିଦକେରେ ଥିବାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଏକ ନରସଂହାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୨୮୦ ତେହେରିକ୍-ଏ-ଲାବୈକ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଲାହୋରରୁ ଇସଲାମାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ତେହେରିକ୍-ଏ-ଲାବୈକ୍ ର ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ପାକିସ୍ତାନୀ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଏବଂ ପୋଲିସ ସକାଳ ୩ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁରିଦକେରେ ଏକ ମିଳିତ ଅପରେସନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅବାଧ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ଫୁଟାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତେହେରିକ୍-ଏ-ଲାବୈକ୍ ପାକିସ୍ତାନ ମଞ୍ଚରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସଂଗଠନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଏହାର ୨୮୦ କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୧୯୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୋଲିସ ଗୁଳିଚାଳନା ପରେ ମଞ୍ଚ ଚାରିପାଖରେ ମୃତଦେହ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲାହୋରରୁ ଇସଲାମାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ତେହେରିକ୍-ଏ-ଲବୈକ୍ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମୁରିଦକେରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ତେହେରିକ୍-ଏ-ଲାବୈକର ଆମୀର ମୌଲାନା ସାଦ ହୁସେନ ରିଜଭି ଏବଂ ଶାହବାଜ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ ସାଦ ହୁସେନ ରିଜଭି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଦାବିକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ ନାହିଁ। ସାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଇସଲାମାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ।
ମୌଲାନା ସାଦ ହୁସେନ ରିଜଭିଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଇସଲାମାବାଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭୋର ୩ଟାରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଏବଂ ପୋଲିସ ଏକ ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଧୂଆଁ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ଅଚାନକ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁରିଦକେରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ, ପୋଲିସ ମୌଲାନା ସାଦ ହୁସେନ ରିଜଭି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଟିଏଲପି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି |