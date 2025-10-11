ଆଜମଗଡ଼: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଜମଗଡ଼ ଜେଲରେ ଏକ ବଡ ଅବହେଳାର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜେଲ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜଣେ କଏଦୀ ଜେଲର କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକବୁକ୍ ଗାଏବ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ, ସେ ଜେଲର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସମାନ ଚେକବୁକ୍ ବହୁବାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଲାରିଆଗଞ୍ଜର ରାମଜିତ ଯାଦବ ଓରଫ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିଲେ। ରାମଜିତଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୪, ୨୦୨୩ ରେ ଜେଲ ଯାଇଥିବାବେଳେ ମେ ୨୦, ୨୦୨୪ରେ ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିଥିଲେ। ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ସମୟରେ, ସେ ଜେଲର ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟର କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାର ଚେକବୁକ୍ ଚୋରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଜେଲ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା।
ମୁକ୍ତ ହେବାର ପରଦିନ, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜେଲ ପ୍ରଶାସନ ଅଜ୍ଞ ଥିଲା। ଜେଲ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ସିଂହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨, ୨୦୨୫ରେ ଆଉ ୨,୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ।
ତା'ପରେ ଜେଲ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବରିଷ୍ଠ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଶିର ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ନେଇ ମନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ରାମଜିତ ଯାଦବ, ଯିଏ ନିଜକୁ ଠିକାଦାର ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ, ସେ ଜେଲ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ବ୍ୟବହାର କରି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ଜେଲ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାମଜିତ ଯାଦବ ଓରଫ ସଞ୍ଜୟ, ଶିବ ଶଙ୍କର ଓରଫ ଗୋରଖ, ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ ମୁଶିର ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ଚୌକିଦାର ଅବଧେଶ କୁମାର ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ହେପାଜତରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି।