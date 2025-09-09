ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର: ସୋମବାର ରାତି ସାଢ଼େ ୯ଟା ସମୟରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଭୋଇ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ପରିସରରେ ବେଆଇନ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆ ରାକେଟକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।

Advertisment

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅମୃତପାଲ କୌରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁଆଡ଼ିମାନଙ୍କଠାରୁ ବେଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ୧୯ଟି ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ୨ଟି ଏଚ୍‌ପି ଲାପଟପ୍, ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଅନେକ ସିମ୍ କାର୍ଡ ରହିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା ପରେ, ଯେଉଁଠାରେ କାହାକୁ ଜାମିନ ମିଳିନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅମୃତପାଲ କୌରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁଆଡ଼ିମାନଙ୍କଠାରୁ ବେଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ୧୯ଟି ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ୨ଟି ଏଚ୍‌ପି ଲାପଟପ୍, ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଅନେକ ସିମ୍ କାର୍ଡ ରହିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା ପରେ, ଯେଉଁଠାରେ କାହାକୁ ଜାମିନ ମିଳିନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।