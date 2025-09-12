କୋଲକାତା: ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବୀରଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ନାଲହାଟିର ବାହାଦୁରପୁରରେ ଏକ ପଥର ଖଣି ଭୁଶୁଡିପଡିବା ଯୋଗୁଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଖଣିରୁ ପଥର ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଖଣିରେ ୧୨ ଜଣ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରମିକମାନେ ଅପରାହ୍ନରେ ଖଣିରୁ ପଥର ବାହାର କରିବା କାମ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଖଣିର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଖଣିରେ ୧୦-୧୨ ଜଣ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ। ନଅ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାମପୁରହାଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।
ଖବର ପାଇବା ପରେ ନାଲହାଟି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପଥର ଖଣି କିପରି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ତାହା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ, ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଖଣିରୁ ପଥର ବାହାର କରାଯାଉଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପଥର ଖଣିରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ମଧ୍ୟ ନରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଦବିବାର ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ।