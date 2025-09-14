ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମଜିଲ୍ଲା ଆସିକାରୁ ୫୦ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ୬ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆସିକାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଚାଲାଣ ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଥିଲେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍।

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାରୁ ୫୦ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ୬ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆସିକାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଚାଲାଣ ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଥିଲେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ଇନୋଭା କାର ସହ ୨ ପଲସର ବାଇକକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ଇନୋଭାକୁ ଏସକର୍ଟ କରୁଥିଲା ବାଇକ୍। ସମସ୍ତ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ କନ୍ଧମାଳର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

