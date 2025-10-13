କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳରେ ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ଦେଶର ଜେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଜେଲ୍ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ ରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ୧୩୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ କଏଦୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ପାଇଁ ସଜା କାଟୁଥିବା ୫୪୦ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ୧୦୮ ଜଣ ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀ କଏଦୀ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରକାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜେଲ୍ ରୁ ପଳାୟନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ନେପାଳୀ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ଏବଂ ୯ ତାରିଖରେ ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ୭୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ନେପାଳର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଳାୟନ କରିଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭,୭୩୫ ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି । ତଥାପି, ହଜାର ହଜାର କଏଦୀ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ପଳାୟନ କରିଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତ, ଭୁଟାନ କିମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନେପାଳର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମସ୍ତ ଜେଲ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଚେକପୋଷ୍ଟଗୁଡିକୁ ସତର୍କ କରିଛି।
ନେପାଳ ସରକାର ୫୪୦ ଜଣ ଭାରତୀୟ କଏଦୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ଭାରତୀୟ କଏଦୀ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ, ଚୋରି କିମ୍ବା ଜାଲିଆତି ଭଳି ଅପରାଧ ପାଇଁ ସଜା କାଟୁଥିଲେ। ନେପାଳର ଜେଲ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କଏଦୀମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ବିବରଣୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଉଛି।