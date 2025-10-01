ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହରିୟାଣାର କରନାଲରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଜାଫରନଗର ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ସମସ୍ତ ଲୋକ କରନାଲର ଫରିଦପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପରିବାର ତାଙ୍କ ଭସ୍ମ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୃତକଙ୍କ ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ପିଲା, ଜଣେ ଭାଇ ଏବଂ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ସାମିଲ ଥିଲେ। ମୋଟ ୭ ଜଣ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଡିଟି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଟିଟାଭି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକ ପଛରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ଗାଡିରେ ଥିବା ୭ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ଭାଇ, ଜଣେ ପୁଅ ଏବଂ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପିଲା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଦୁଇଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ସେହି ପରିବାରର ଆଉ ୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।