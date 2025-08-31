ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୌଣସି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ୬ଟି ବଲରେ ୬ ଛକା ମାରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ୧୮୭୭ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୩୦ ବର୍ଷ ପରେ, ୨୦୦୭ ମସିହାରେ, ଜଣେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଏକ ଓଭରରେ ୬ ବଲରେ ୬ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, କେବଳ ୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ଏହା କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ହାସଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ହର୍ଷେଲ ଗିବ୍ସ ୬ ବଲରେ 6 ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୬ ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ କେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
ହର୍ଷେଲ ଗିବ୍ସ
ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ହର୍ଷେଲ ଗିବ୍ସ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୨୦୦୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଡାନ୍ ବେନ୍ ବୁଙ୍ଗଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ସେ ୬ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ।
ଯୁବରାଜ ସିଂହ
ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇତିହାସରେ, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ୬ ବଲରେ ୬ ଛକା ମାରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ବ୍ରଡଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଯୁବରାଜ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୬ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।
କିରନ୍ ପୋଲାର୍ଡ
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କିରନ୍ ପୋଲାର୍ଡ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ପିନର ଅକିଲା ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ଅଫ୍ରେ ଏକ ଓଭରରେ ୬ଟି ବଲ୍ରେ ୬ଟି ଛକା ମାରି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନିଜ ନାମ ଲେଖିଥିଲେ।
ଜସ୍କରଣ ମାଲହୋତ୍ରା
ଆମେରିକା ଦଳର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜସ୍କରନ୍ ମାଲହୋତ୍ରା ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୬ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଜସ୍କରଣ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ।
ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଐରୀ
ନେପାଳ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଐରୀ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ କାତାର ବିପକ୍ଷରେ କାମରାନ୍ ଖାନଙ୍କ ଏକ ଓଭରରେ ୬ଟି ବଲ୍ରେ ୬ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।