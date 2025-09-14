ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରର ଶିବଦାସପୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଫେରୁଥିବା ଏକ ପରିବାରର ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୟପୁରର ଶିବଦାସପୁରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜୟପୁର ଏବଂ ଭିଲୱାଡାର ଏକ ପରିବାର ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରି ଫେରୁଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ରିଙ୍ଗ ରୋଡରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ କାରଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ତଳେ ଥିବା ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଡ୍ରେନ୍ରେ କାର ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପୋଲିସ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ୍ରେନ୍ରୁ କାରଟିକୁ ବାହାର କରିଥିଲା | ତେବେ କାରଟିକୁ ବାହାର କରିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଥିଲେ।
କାରଣ କାରରେ ଥିବା ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତଦେହ କାର ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି |ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ପରିଚୟପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ମୃତକ ଜୟପୁର ଏବଂ ଶାହପୁରା (ଭିଲୱାଡ଼ା)ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷ, ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି।