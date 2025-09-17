ନେଲୋର: ବୁଧବାର ଦିନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଏକ କାର ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସଙ୍ଗମ ମଣ୍ଡଳ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ କାର ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକମାନେ ନେଲୋର ସହରର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଆତ୍ମକୁର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ।
ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନେଲୋର ଜିଲ୍ଲାର ସଙ୍ଗମ ମଣ୍ଡଳ ନିକଟରେ ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଏକ କାର ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଧକ୍କା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ କାରଟି ଟ୍ରକ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ କାରଟି ନେଲୋରରୁ କଡପା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା।
ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।