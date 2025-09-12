କିନଶାସା: କଙ୍ଗୋର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଅଂଚଳରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଏକ ମୋଟର ଡଙ୍ଗା ଓଲଟିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଅତି କମରେ ୮୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସରକାରୀ ଖବର ସଂସ୍ଥା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ବାସାନକୁସୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ କ'ଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି, ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଥିପାଇଁ 'ଡଙ୍ଗାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ଏବଂ ରାତିରେ ନୌଚାଳନା'କୁ ଦାୟୀ କରିଛି।
କଙ୍ଗୋରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏଠାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶହ ଶହ ଲୋକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା କଙ୍ଗୋ ନଦୀରେ ଘଟିଥିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
କଙ୍ଗୋରେ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରାୟତଃ ଘଟେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ। କଙ୍ଗୋରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଠାକାର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି।