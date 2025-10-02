ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖଣ୍ଡୱାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ଆସିଛି। ଦଶହରା ଅବସରରେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ନଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ୨୦-୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଖରୀରେ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ୨୦-୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖଣ୍ଡୱା ଜିଲ୍ଲାର ପାଣ୍ଡନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆର୍ଦଲା କଲାନ ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲି ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଟ୍ରଲିରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୨୦ ରୁ ୨୫ ଜଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡନା ଥାନାର ପୋଲିସ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ତୁରନ୍ତ ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ପୋଖରୀରେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲିର ଡ୍ରାଇଭର ଏହାକୁ ଏକ କଲଭର୍ଟରେ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲିଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି।