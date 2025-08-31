ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଇଡି ଏବଂ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ୨୭ ଅଗଷ୍ଟରେ ଚଢାଉ ପରେ, ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରି, ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଲିଫଲେଟ ବାଣ୍ଟି ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଟର କୈଳାସ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଫାର୍ମହାଉସ ଖୋଜୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି।
ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି, ଛୋଟ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଚା କିମ୍ବା ପାନ ଦୋକାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଏକ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଫାର୍ମହାଉସ କିଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହା ଜାଣୁ। କୌଣସି ବଡ଼ ବିଜେପି ନେତା ଏହା କହୁନାହାଁନ୍ତି କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମାନହାନି ମାମଲା ଦାୟର କରିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଛୋଟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ବଙ୍ଗଳାର ଠିକଣା ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ଏବଂ ଇଡିକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗରିବ ଚା ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ସିଧା ଇଡି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।"
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳାର ଠିକଣା କହିବା ପାଇଁ ସେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ସେ ଏକ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଥିଲେ, "ଯଦି ଆମକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆମର ବଙ୍ଗଳା ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ସେହି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବୁ।" ଶିଖା ରାୟ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସଚଦେବଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଛନ୍ତି, "ଯେକୌଣସି ବିଜେପି ନେତା ଯାହାର ସାହସ ଅଛି ସେ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ମୋର ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଫାର୍ମହାଉସ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ତାହା କହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ କହି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ମିଛ କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।"