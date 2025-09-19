ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନରେ ଆରଏସଏସ ସହ ଜଡିତ ଏବିଭିପି ବା ଏବିଭିପି ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ABVP) ସଭାପତି ପଦ ସମେତ ତିନୋଟି ଆସନ ଦଖଲ କରିଛି। ଆଜି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଫଳାଫଳରେ, କଂଗ୍ରେସର ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NSUI) କେବଳ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ହାସଲ କରିଛି।
ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ, ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ ଏନଏସୟୁଆଇ ଗୋଟିଏ ଆସନ ହରାଇଛି। ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ପଦବୀ ହରାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏନଏସୟୁଆଇର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାଇ ୨୯୩୩୯ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବିଭିପିର ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ମାନ ସଭାପତି ପଦବୀ, କୁନାଲ ଚୌଧୁରୀ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀ ଏବଂ ଦୀପିକା ଝା ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ତନୱାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ହରାଇଛନ୍ତି।
ଏନଏସୟୁଆଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାହୁଲ ଝାନସାଲ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୋସେଲିନ୍ ନନ୍ଦିତା ଚୌଧୁରୀ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କବୀର ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଭକୁଶ ଭଦାନା ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନରେ, ଏନଏସୟୁଆଇ ସଭାପତି ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ରୌନକ ଖତ୍ରୀ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଲୋକେଶ ଚୌଧୁରୀ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏବିଭିପିର ଭାନୁ ପ୍ରତାପ ଉପ-ସଭାପତି ପଦବୀରେ ଏବଂ ମିତ୍ରବିନ୍ଦ କରନୱାଲ ସଚିବ ପଦବୀରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।