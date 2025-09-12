କରଞ୍ଜିଆ: କରଞ୍ଜିଆ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତାର କୁଦରସାହି ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଓ ସ୍କୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ଲାଗିବାରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି |
ରସାମତଳ ଗ୍ରାମର ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦେହୁରୀଙ୍କ ପୁଅ କମଳାକାନ୍ତ ଦେହୁରୀ (୨୮) ନିଜ ବାଇକ ଯୋଗେ କାଡଡିହରୁ ନିଜ ଗ୍ରାମ ରସାମତଳକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସିନିବା ମୁର୍ମୁ (୩୫)ନିଜ ଗ୍ରାମ ମିଳୁଡ଼ିହିକୁ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଫେରୁଥିଲେ | କୁଦରସାହି ଛକ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଯାନ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ଲାଗିବାରୁ ଦୁଇ ଜଣଯାକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ | ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଗୁରୁତର ହୋଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲେ | କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାକୁ ଖବର ହେବାରୁ ପୁଲିସ ଏମଆରଜେନ୍ସିସି ଗାଡ଼ିରେ କରଞ୍ଜିଆ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଥିଲା | ଏଠାରେ କମଳାକାନ୍ତ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଚିନିବା ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି |
