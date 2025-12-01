ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସୋଲାପୁରରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଦେବଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତୁଲଜାପୁର ଯାଉଥିବା ଏକ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ତୁଲଜାପୁରର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦମ୍ପତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାର୍ଶୀ ତହସିଲର ପାଙ୍ଗ୍ରି ଗାଁରେ ଏକ କାର ଏବଂ ଟ୍ରକ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାଙ୍ଗ୍ରି ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଜାମ୍ଭଲବେଟ ସେତୁରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୌତମ କାମ୍ବଲେ, ଜୟା କାମ୍ବଲେ, ସଞ୍ଜୟ ୱାଘମାରେ ଏବଂ ସାରିକା ୱାଘମାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଅନିକେତ ଗୌତମ କାମ୍ବଲେ ଏବଂ ମେଘନା ଅନିକେତ କାମ୍ବଲେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାର୍ଶୀର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନିକେତ ଏବଂ ମେଘନା ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହ ମିଶି ତୁଳଜାପୁରରେ ଥିବା ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ | ସେତେବେଳେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।