ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲନାଡୁର କରୁରରେ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ଟି କାଝାଗମ (ଟିଭିକେ) ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟାକୁ ନେଇ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଅଭିନେତା ବିଜୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ୪୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ, ଅଭିନେତା ମଙ୍ଗଳବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୫) କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳାଚକଟା ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।
ଟିଭିକେର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ମଙ୍ଗଳବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୫) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଟିଭିକେର ସରକାରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟରେ, ସେ କରୁର ଦଳାଚକଟାରେ ପୀଡିତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ, ସେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଉପରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯାହା ହେବା ଉଚିତ୍ ନଥିଲା ତାହା ଘଟିଛି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଏପରି ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ କେବେ ହୋଇନାହିଁ। ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କରୁର ଗସ୍ତ କରିନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ (ପୀଡିତ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପରିବାର)କୁ ଶୀଘ୍ର ଭେଟିବି।"
ଏହି ସମୟରେ, ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ସେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଶାସକ ଦ୍ରାବିଡ ମୁନେତ୍ର କାଝଗମ (ଡିଏମକେ)ଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ କିଛି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ କିମ୍ବା ମୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ।" ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ଦିନ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଶୀଘ୍ର କରୁର ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ।
ବିଜୟ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ସମୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାମିଲନାଡୁର ପଶ୍ଚିମ କରୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଟିଭିକେ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବାସୀ ଏନ. ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସିଟିଆର ନିର୍ମଳ କୁମାର ଅଛନ୍ତି।