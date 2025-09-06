ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ଆଦାନୀ ପାୱାର ଏବଂ ଭୁଟାନର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପାନୀ ଡ୍ରୁକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପାୱାର କର୍ପ ଲିମିଟେଡ୍ (DGPC) ଶନିବାର ଭୁଟାନରେ ୫୭୦ ମେଗାୱାଟ ୱାଙ୍ଗଚୁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଂଶୀଦାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଭୁଟାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାସୋ ସେରିଙ୍ଗ ତୋବଗେ ଏବଂ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆଦାନୀ ପାୱାର ଏବଂ ଡ୍ରୁକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପାୱାର କର୍ପ ଲିମିଟେଡ୍ ପାଇଁ ୱାଙ୍ଗଚୁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛି। ଆଦାନୀ ପାୱାରର ସିଇଓ ଏସବି ଖିଆଲିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଭୁଟାନ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶରେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ରୋଲ୍ ମଡେଲ୍ ଏବଂ ଏହି ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବିକାଶରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ। ୱାଙ୍ଗଚୁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଭୁଟାନର ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପୂରଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କମ ଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ, ଏହା ଭାରତକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରପ୍ତାନି କରିବ।"
ୱାଙ୍ଗଚୁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏକ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ବିଲିୟନ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯିବ। ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମାପ୍ତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଭୁଟାନ ୨୦୪୦ ସୁଦ୍ଧା ଅତିରିକ୍ତ ୧୫୦୦୦ ମେଗାୱାଟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ୫୦୦୦ ମେଗାୱାଟ ସୌରବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଯୋଡିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭୁଟାନ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ |