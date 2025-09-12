ରାଉରକେଲା: ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଜାଗାରେ ଏହି ପାଠାଗାର ରହିଛି l ଆରଏସପିକୁ ପାଠାଗାର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ମାସିକ ଭଡ଼ା ଦେଉ ନଥିଲା l ଭଡ଼ା ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଛି l ଆରଏସପି ଏହା ବିରୋଧରେ ହାଇ କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା l ଗତକାଲି କୋର୍ଟ ଆରଏସପି ପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ l
ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଜାଗାରେ ଏହି ପାଠାଗାର ରହିଛି l ଆରଏସପିକୁ ପାଠାଗାର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ମାସିକ ଭଡ଼ା ଦେଉ ନଥିଲା l ଭଡ଼ା ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଛି l ଆରଏସପି ଏହା ବିରୋଧରେ ହାଇ କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା l ଗତକାଲି କୋର୍ଟ ଆରଏସପି ପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ l ଆଜି ଆରଏସପି ସହର ସେବା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପାଠାଗାରକୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତିl
